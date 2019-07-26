ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Barco UDM: удобный формат


26.07.2019 11:00

 

 

Трёхчиповые DLP-проекторы с разрешением 4К и WUXGA новой серии UDM от Barco демонстрируют оптимальное сочетание функциональности, компактности и яркости, обеспечивая световой поток мощностью до 22000 Лм и обладая расширенными инсталляционными возможностями.

 

Применение лазерно-фосфорного источника света позволило обеспечить не только высокую яркость, но и широкий цветовой охват, соответствующий требованиям стандарта Rec.709. Рабочий ресурс составляет 20 тысяч часов. Фирменная технология Constant Light Output (CLO) поможет сохранить заданные настройки яркости и цветопередачи в течении длительного времени. Мощный видеопроцессор с технологией Single Step Processing (SSP) обеспечивает масштабирование и преобразование изображения в разрешении до 4К с минимальным уровнем задержки. Все новые модели поддерживают технологию FLEX2, которая позволяет настроить яркость и разрешение, заблокировать эту настройку для тех, кто берёт проектор в аренду, и выставить такие же настройки на всех проекторах, что существенно облегчает процесс создания многопроекторных систем.

 

Проекторы можно компоновать дополнительными платами с типовыми интерфейсами, например, платой с оптическим входом, что позволяет передавать 4К видео на значительные расстояния. Прочные корпуса проекторов серии UDM хорошо приспособлены к транспортировке и работе в сложных условиях. Для удобства установки и сведения изображений можно использовать моторизированную раму с юстировкой.

Связанные новости:
 Barco – супер ярко - 28.06.2019 10:55
 Проекторы Barco F80-Q12 и F80-4K12 - 04.06.2019 11:55
 Barco G60: компактные, но мощные  - 22.05.2019 13:30
 Новая штаб-квартира CEDIA – к 30-летию Ассоциации - 03.04.2019 15:12
 50 тысяч часов просмотра с Barco FL40 - 19.11.2018 14:00
 Сила лазера: сверхмощный проектор Barco XDL-4K75. - 22.08.2018 14:15
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007