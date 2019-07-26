26.07.2019 11:00

Трёхчиповые DLP-проекторы с разрешением 4К и WUXGA новой серии UDM от Barco демонстрируют оптимальное сочетание функциональности, компактности и яркости, обеспечивая световой поток мощностью до 22000 Лм и обладая расширенными инсталляционными возможностями.

Применение лазерно-фосфорного источника света позволило обеспечить не только высокую яркость, но и широкий цветовой охват, соответствующий требованиям стандарта Rec.709. Рабочий ресурс составляет 20 тысяч часов. Фирменная технология Constant Light Output (CLO) поможет сохранить заданные настройки яркости и цветопередачи в течении длительного времени. Мощный видеопроцессор с технологией Single Step Processing (SSP) обеспечивает масштабирование и преобразование изображения в разрешении до 4К с минимальным уровнем задержки. Все новые модели поддерживают технологию FLEX2, которая позволяет настроить яркость и разрешение, заблокировать эту настройку для тех, кто берёт проектор в аренду, и выставить такие же настройки на всех проекторах, что существенно облегчает процесс создания многопроекторных систем.

Проекторы можно компоновать дополнительными платами с типовыми интерфейсами, например, платой с оптическим входом, что позволяет передавать 4К видео на значительные расстояния. Прочные корпуса проекторов серии UDM хорошо приспособлены к транспортировке и работе в сложных условиях. Для удобства установки и сведения изображений можно использовать моторизированную раму с юстировкой.