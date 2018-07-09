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Barco XDL со сверхмощным лазером


09.07.2018 13:40

 

 

Новая линейка проекторов XDL от Barco предназначена для работы в крупномасштабных инсталляциях: только лазерные источники света мощностью до 75000 люмен способны осветить пространство практически любой площади. 

 

В серии три модели: XDL-4K75, XDL-4K60 и XDL-4K30. Их основное различие – в мощности светового потока: 75000, 60000 и 30000 люмен соответственно. Каждый проектор оснащается тремя DMD-матрицами с разрешением 4К; каждая из них отвечает за вывод только одного из трёх базовых цветов RGB. Такое конструктивное решение обеспечивает высокую чёткость изображения и очень точную цветопередачу: уровень естественной контрастности составляет 2800:1, а цветовой охват соответствует стандарту Rec. 2020. Частота обновления картинки – 120 Гц, то есть проекторы XDL можно использовать для показа 3D-контента. 

 

RGB-лазерные источники света, которые применяются в моделях новой серии, потребляют на 40% меньше электроэнергии, чем ксеноновые лампы аналогичной яркости, а значит, намного более экономичны. Кроме того, лазерный источник света служит дольше, и не требует регулярной замены и обслуживания. Высокая яркость устраняет необходимость в установке нескольких проекторов – вместо них можно использовать всего один проектор Barco XDL. Таким образом, сокращается время на монтаж оборудования, его настройку и пр.

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