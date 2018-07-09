09.07.2018 13:40

Новая линейка проекторов XDL от Barco предназначена для работы в крупномасштабных инсталляциях: только лазерные источники света мощностью до 75000 люмен способны осветить пространство практически любой площади.

В серии три модели: XDL-4K75, XDL-4K60 и XDL-4K30. Их основное различие – в мощности светового потока: 75000, 60000 и 30000 люмен соответственно. Каждый проектор оснащается тремя DMD-матрицами с разрешением 4К; каждая из них отвечает за вывод только одного из трёх базовых цветов RGB. Такое конструктивное решение обеспечивает высокую чёткость изображения и очень точную цветопередачу: уровень естественной контрастности составляет 2800:1, а цветовой охват соответствует стандарту Rec. 2020. Частота обновления картинки – 120 Гц, то есть проекторы XDL можно использовать для показа 3D-контента.