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BDI Corridor – стильная серия мебели для AV-аппаратуры


27.07.2017 18:42

 

 

Мебель для аудио-видео компонентов, которую производит компания BDI, сделана из натуральных материалов высокого качества: массива дерева для изготовления дверей, особо прочной фанеры для корпуса, металла и закалённого стекла.

 

Новая серия Corridor отличается исключительно продуманной и функциональной конструкцией. Тумбы и стойки имеют съёмные задние стенки – это обеспечивает свободный доступ к разъёмам установленных компонентов. Скрытые колёса, встроенные в опоры, позволяют при необходимости легко переместить тумбу. В корпусе стойки много специальных отсеков, каналов и отверстий для прокладки кабелей. Предусмотрены отверстия для естественной вентиляции, позволяющей избежать перегрева оборудования.

 

Основу серии составляют широкие тумбы для телевизоров. В трёхдверной Corridor 8177 имеется выдвижной ящик для дисков, пультов и аксессуаров. В четырёхдверные тумбы 8173 и 8179 есть удобная полка для размещения саундбара. В случае недостатка места можно использовать компактную двухдверную модель 8175:  в неё тоже можно установить саундбар, а трапецевидная конструкция разработана специально для установки тумбы в угол. Все телевизионные тумбы можно дополнительно оснастить креплением для телевизора BDI ArenaTV.

 

В серии имеются также стойки для аудиоаппаратуры, например, узкая высокая Corridor 8172, полки которой рассчитаны под размер стандартных Hi-Fi компонентов.

 

А в домашний кинозал можно установить высокую двухдверную стойку Corridor 5620. Она не предназначена для установки AV-аппаратуры, зато идеально подходит для хранения бутылок со спиртными напитками. Это стильный бар, выполненный в том же дизайне, что и другие модели серии, поэтому его можно использовать в комплекте со специализированными тумбами Corridor.

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