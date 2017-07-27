27.07.2017 18:42

Мебель для аудио-видео компонентов, которую производит компания BDI, сделана из натуральных материалов высокого качества: массива дерева для изготовления дверей, особо прочной фанеры для корпуса, металла и закалённого стекла.

Новая серия Corridor отличается исключительно продуманной и функциональной конструкцией. Тумбы и стойки имеют съёмные задние стенки – это обеспечивает свободный доступ к разъёмам установленных компонентов. Скрытые колёса, встроенные в опоры, позволяют при необходимости легко переместить тумбу. В корпусе стойки много специальных отсеков, каналов и отверстий для прокладки кабелей. Предусмотрены отверстия для естественной вентиляции, позволяющей избежать перегрева оборудования.

Основу серии составляют широкие тумбы для телевизоров. В трёхдверной Corridor 8177 имеется выдвижной ящик для дисков, пультов и аксессуаров. В четырёхдверные тумбы 8173 и 8179 есть удобная полка для размещения саундбара. В случае недостатка места можно использовать компактную двухдверную модель 8175: в неё тоже можно установить саундбар, а трапецевидная конструкция разработана специально для установки тумбы в угол. Все телевизионные тумбы можно дополнительно оснастить креплением для телевизора BDI ArenaTV.

В серии имеются также стойки для аудиоаппаратуры, например, узкая высокая Corridor 8172, полки которой рассчитаны под размер стандартных Hi-Fi компонентов.