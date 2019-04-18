BDI Radius 8839: универсальная классика
Новая тумба Radius 8839 от BDI – универсальный предмет мебели, который может использоваться в роли обычного комода или – без каких-либо дополнительных приспособлений – консоли для телевизора.
Лаконичная, довольно строгая, но вместе с тем изящная «внешность» позволяет тумбе вписаться в современный интерьер. Сверху можно установить телевизор с плоской панелью диагональю до 82 дюймов (максимальная нагрузка – 80 кг), а внутри достаточно места для размещения стандартной домашней AV-системы, компоненты которой не отличаются большими размерами.
Популярность саундбаров побудила конструкторов BDI предусмотреть отдельный большой отсек для устройств этой категории. Он представляет собой полку без дверей: звук распространяется беспрепятственно. Имеются в Radius 8839 и полки для других аудио-видео компонентов, регулируемые по высоте и хорошо вентилируемый, а также внутренняя система прокладки кабелей. Нижний отсек снабжён откидной дверцей из матового стекла. Тумба изготавливается из массива натурального дерева двух оттенков: светлого (дуб) и тёмного (орех).
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