18.04.2019 07:00

Новая тумба Radius 8839 от BDI – универсальный предмет мебели, который может использоваться в роли обычного комода или – без каких-либо дополнительных приспособлений – консоли для телевизора.

Лаконичная, довольно строгая, но вместе с тем изящная «внешность» позволяет тумбе вписаться в современный интерьер. Сверху можно установить телевизор с плоской панелью диагональю до 82 дюймов (максимальная нагрузка – 80 кг), а внутри достаточно места для размещения стандартной домашней AV-системы, компоненты которой не отличаются большими размерами.