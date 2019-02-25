25.02.2019 07:00

Новая коллекция наушников Beats Studio3 Wireless посвящена Национальной баскетбольной ассоциации, официальным партнёром которой стал бренд Beats by Dr. Dre.

Беспроводные наушники с функцией шумоподавления Beats Studio3 Wireless выполнены в цветах шести команд NBA: Boston Celtics, Golden State Warriors, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers и Toronto Raptors. На корпуса наушников нанесены логотипы команд. Цвета так и называются: чёрный – Celtics Black, синий – Warriors Royal и 76ers Blue, красный – Rockets Red, лиловый – Lakers Purple, белый – Raptors White.

Наушниками можно пользоваться без подзарядки в течение 22 часов. Если батарея начнёт садиться – не беда: благодаря технологии Fast Fuel даже 10-минутная подзарядка даст возможность слушать музыку в течение трёх часов. При активации режима Pure ANC-off автономность устройства «растягивается» на 40 часов. Панель управления на одной из чашек активирует Siri, даёт возможность принимать звонки и управлять воспроизводимым аудио контентом.