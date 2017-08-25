Beats и Balmain: богатые тоже носят наушники

25.08.2017 16:04 Компания Beats (Beats by Dr.Dre), производитель высококачественных наушников совместно с французским домом высокой моды Pierre Balmain разработала эксклюзивную серию накладных и внутриканальных наушников. За дизайн в этом тандеме «отвечал» креативный директор Balmain Оливье Рустен (Olivier Rousteing). Обе новинки выполнены в цветах «сафари» с фурнитурой из позолоченного металла. Базой для них послужили модель Beats Studio Wireless (накладные наушники) и Powerbeats3 Wireless (внутриканальные наушники). Люксовая отделка подчёркивает высокий статус владельцев мобильных устройств. В комплект поставки входит изящный футляр из замши с логотипом Balmain. Связанные новости: Наушники Monster® Beats™ by Dr. Dre - 01.06.2009 21:18 Вернуться к списку новостей