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Beats и Balmain: богатые тоже носят наушники


25.08.2017 16:04

 

 

Компания Beats (Beats by Dr.Dre), производитель высококачественных наушников совместно с французским домом высокой моды Pierre Balmain разработала эксклюзивную серию накладных и внутриканальных наушников. За дизайн в этом тандеме «отвечал» креативный директор Balmain Оливье Рустен (Olivier Rousteing).

 

Обе новинки выполнены в цветах «сафари» с фурнитурой из позолоченного металла. Базой для них послужили модель Beats Studio Wireless (накладные наушники) и Powerbeats3  Wireless (внутриканальные наушники). Люксовая отделка подчёркивает высокий статус владельцев мобильных устройств. В комплект поставки входит изящный футляр из замши с логотипом Balmain.

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