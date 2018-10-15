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Beats Studio3 озолотились


15.10.2018 10:00

 

 

У желающих приобрести беспроводные наушники серии Studio3 от Beats теперь есть дополнительная возможность выбрать нужную расцветку: к имеющимся цветам добавились еще несколько вариантов.

 

Наушники новых расцветок входят в коллекцию Skyline. От вариантов, выпускавшихся ранее, они отличаются не только цветом, но и наличием декоративных вставок золотистого цвета. Логотип на чашках наушников из коллекции Skyline также золотой. Новые оттенки – это чёрный, светло-голубой, беж и тёмно-серый. 

 

В моделях серии Studio3 используется процессор Apple W1 – такой же, что и в Apple AirPods. Технология Pure ANC (реальное адаптивное подавление шумов) позволяет активно блокировать внешние шумы. Наушники автоматически подстраиваются под индивидуальные предпочтения пользователя при воспроизведении музыки в режиме реального времени. 

 

Если режим Pure ANC включён, устройство проработает без подзарядки до 22 часов; если функция шумоподавления неактивна, заряда хватит на 40 часов. Если наушники всё же разрядились, 10-минутной зарядки хватит на три часа воспроизведения; такую возможность обеспечивает технология Fast Fuel.

 

В продажу новая коллекция поступит 16 октября. Цена – та же, что у наушников базовых расцветок.

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