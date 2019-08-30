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Beeb, знаток диалектов


30.08.2019 10:07

 

 

Современные пользователи всех возрастов и независимо от уровня образования с удовольствием общаются с голосовыми ассистентами, встроенными в различные цифровые устройства. Однако, несмотря на всю универсальность таких виртуальных помощников, у них есть существенный недостаток – они не всегда понимают, что им хочет сказать владелец…

 

Компания BBC разрабатывает программное обеспечение, которое облегчит общение с голосовым помощником. Цель этой работы – помочь людям находить их любимые теле- и радиопрограммы и пользоваться онлайн-сервисами, которые BBC предлагает своим зрителям и слушателям. В создании собственного голосового помощника задействованы сотрудники корпорации. Они записывают свои голоса и проверяют, понимает ли цифровой ассистент, что ему говорят, если в речи присутствует акцент или когда используется один из многочисленных диалектов. Как известно, единой нормы в английском языке не существует, и коренному лондонцу порой легче понять американца, чем жителя Глазго.

 

Как и других голосовых ассистентов, у разработки BBC тоже есть своё слово для активации программы, так называемое wake word (буквально «пробуждающее слово»), и звучит оно как «биб» (Beeb, общепринятое в Великобритании разговорное название BBC).

 

BBC не планирует создавать собственный смарт-динамик. Речь идёт только о том, чтобы встроить новую программу в сайт корпорации и iPlayer в «умных» телевизорах, а также лицензировать её для тех производителей, кто хочет использовать софт в своих продуктах. Решение о разработке появилось после того, как стало известно, что Amazon закроет доступ к радиостанциям BBC через популярное приложение Tuneln. Представители радиовещательной корпорации заявили, что разработка собственного голосового помощника даст BBC «больше свободы в экспериментах с новыми программами и возможностями без необходимости просить чьего-либо разрешения».

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