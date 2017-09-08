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Bell’O Berkeley: тепло и уют вашего интерьера


08.09.2017 11:19

 

 

Основная функция новой стойки для аудио-видео компонентов Berkeley (модель 26MM6022-I614) от итальянской компании Bell’O – подставка для телевизора. Однако у новинки есть одна любопытная особенность…

 

Стойка Berkeley имеет в центральной части встроенный камин ClassicFlame, управляемый с пульта. Он выполняет не только эстетическую и дизайнерскую функцию: камин действительно может обогреть комнату площадью до 35 квадратных метров. Предусмотрены пять вариантов цвета пламени, интенсивности и  яркости горения и два варианта дизайна очага. Мощность камина – до 1500 Вт. 

 

Стойка выполнена в классическом дизайне и отделана натуральным шпоном элегантного цвета Spanish Gray. Berkeley подходит для размещения телевизоров с экраном до 70 дюймов. Конструкция предусматривает два отделения для медиа аппаратуры. Тонированные стёкла в дверцах пропускают ИК-сигнал. Внутри стойки имеются встроенные полки, перемещающиеся по высоте. 

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