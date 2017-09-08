Bell’O Berkeley: тепло и уют вашего интерьера
Основная функция новой стойки для аудио-видео компонентов Berkeley (модель 26MM6022-I614) от итальянской компании Bell’O – подставка для телевизора. Однако у новинки есть одна любопытная особенность…
Стойка Berkeley имеет в центральной части встроенный камин ClassicFlame, управляемый с пульта. Он выполняет не только эстетическую и дизайнерскую функцию: камин действительно может обогреть комнату площадью до 35 квадратных метров. Предусмотрены пять вариантов цвета пламени, интенсивности и яркости горения и два варианта дизайна очага. Мощность камина – до 1500 Вт.
Стойка выполнена в классическом дизайне и отделана натуральным шпоном элегантного цвета Spanish Gray. Berkeley подходит для размещения телевизоров с экраном до 70 дюймов. Конструкция предусматривает два отделения для медиа аппаратуры. Тонированные стёкла в дверцах пропускают ИК-сигнал. Внутри стойки имеются встроенные полки, перемещающиеся по высоте.
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