08.09.2017 11:19

Основная функция новой стойки для аудио-видео компонентов Berkeley (модель 26MM6022-I614) от итальянской компании Bell’O – подставка для телевизора. Однако у новинки есть одна любопытная особенность…

Стойка Berkeley имеет в центральной части встроенный камин ClassicFlame, управляемый с пульта. Он выполняет не только эстетическую и дизайнерскую функцию: камин действительно может обогреть комнату площадью до 35 квадратных метров. Предусмотрены пять вариантов цвета пламени, интенсивности и яркости горения и два варианта дизайна очага. Мощность камина – до 1500 Вт.