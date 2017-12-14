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Bell’O Biscayne: элегантность и практичность


14.12.2017 11:00

 

 

Компания Bell’O пополнила линейку стоек для аудио-видео оборудования моделью  Bell’O Biscayne.

 

Как и многие другие модели, выпускаемые Bell’O, новая стойка Biscayne (26MM6501) оборудована 26 дюймовым электрическим камином. На стойке можно разместить телевизор с экраном до 80 дюймов и весом до 70 кг. В левой части стойки Biscayne расположены два выдвижных ящика, в правой имеется открытая ниша со стеклянной полкой, высоту расположения которой можно менять; сюда можно установить медиа технику. 

 

Стойка выпускается в трёх цветах: белом с лакированной поверхностью (Pure White High Gloss), таком же сером (Gray High Gloss) и матовом чёрном (Black). Элегантный «летящий» дизайн Biscayne подчёркивают массивные боковины-ножки из прозрачного закаленного стёкла толщиной 12 мм. Габариты новинки (ШхВхГ): 1828х737х444 мм.

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