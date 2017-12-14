Как и многие другие модели, выпускаемые Bell’O, новая стойка Biscayne (26MM6501) оборудована 26 дюймовым электрическим камином. На стойке можно разместить телевизор с экраном до 80 дюймов и весом до 70 кг. В левой части стойки Biscayne расположены два выдвижных ящика, в правой имеется открытая ниша со стеклянной полкой, высоту расположения которой можно менять; сюда можно установить медиа технику.