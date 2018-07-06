06.07.2018 13:25

Короткофокусный лазерный DLP проектор LU951ST с технологией BlueCore – новинка компании BenQ с высокой яркостью (5000 ANSI люмен) и длительным периодом эксплуатации, до 20 000 часов.

Фирменная технология Dust Guard Pro (стандарт IP5X) создана для защиты проектора от попадания даже самых мелких частиц пыли в лазерные модули, на цветовые колеса, датчики, DMD-чип и внутрь оптического тракта. Поэтому изображение не теряет в качестве даже спустя многие часы эксплуатации, а ошибки в работе цветового колеса исключаются.

Технология HDBaseT позволяет передавать изображение и управляющие сигналы через один провод на расстояние до 100 метров. Нескольких проекторов можно последовательно соединить через HDMI интерфейс. Модель полностью совместима с самыми распространёнными системами управления (Extron, Crestron, AMX и др.), что обеспечивает возможность удалённого управления одним или несколькими проекторами.