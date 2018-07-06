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BenQ LU951ST с технологией BlueCore


06.07.2018 13:25

 

 

Короткофокусный лазерный DLP проектор LU951ST с технологией BlueCore – новинка компании BenQ с высокой яркостью (5000  ANSI  люмен) и длительным периодом эксплуатации, до 20 000 часов.

 

Фирменная технология Dust Guard Pro (стандарт IP5X) создана для защиты проектора от попадания даже самых мелких частиц пыли в лазерные модули, на цветовые колеса, датчики, DMD-чип и внутрь оптического тракта. Поэтому изображение не теряет в качестве даже спустя многие часы эксплуатации, а ошибки в работе цветового колеса исключаются.

 

Технология HDBaseT позволяет передавать изображение и управляющие сигналы через один провод на расстояние до 100 метров. Нескольких проекторов можно последовательно соединить через HDMI интерфейс. Модель полностью совместима с самыми распространёнными системами управления (Extron, Crestron, AMX и др.), что обеспечивает возможность удалённого управления одним или несколькими проекторами.

 

BenQ LU951ST – хороший вариант для конференц-зала или лекционной аудитории любой площади благодаря большому сдвигу объектива по горизонтали и вертикали, 1,1-кратному оптическому зуму и возможности проецирования на 360 градусов. Проектор может подстраивать изображение к размеру экрана и сохранять настройки в памяти. Устройство способно мгновенно включаться по сигналам HDMI или VGA и поддерживает беспроводные адаптеры, что значительно расширяет возможности его установки. Дополнительным преимуществом является чёрный цвет корпуса проектора.

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