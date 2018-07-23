23.07.2018 09:00

Компания BenQ обновила серию DLP видеопроекторов M500, дополнив её четырьмя моделями: MH535 с разрешением FullHD, MW535 с разрешением WXGA, MX535 с разрешением XGA и MS535 с разрешением SVGA.

Яркость проекторов – 3600 ANSI люмен. Все модели обладают высочайшим для проекторов этого класса уровнем ANSI контрастности 15000:1, обеспечивающим максимальную детальность «картинки» даже в освещённом помещении. Проекторы серии M500 оснащаются двумя HDMI входами и двумя входами VGA.

Конкурентным преимуществом новинок является наличие нового объектива с линзами из оптического стекла и увеличенным до 1.2 зумом – приятное исключение из правил, которые диктует современный рынок низкобюджетных видеопроекторов.