BenQ: обновлённая серия видеопроекторов M500

18.07.2017 12:00 В линейке M500 – четыре новые модели видеопроекторов: MH534 с разрешением FullHD, MW533 разрешением WXGA, MX532 с разрешением XGA и MS531 с разрешением SVGA. Яркость проекторов 3300 ANSI люмен, уровень ANSI контрастности 15000:1. Все модели рассчитаны на массового потребителя, для привлечения которого BenQ пошёл на беспрецедентный шаг: в дополнение к двум входам VGA новые модели серии M500 оснащены двумя HDMI входами. Это расширяет возможности использования проекторов и делает их весьма привлекательными в глазах бюджетно-ориентированных покупателей. Ещё одним отличием новинок BenQ от аналогичной техники этого ценового диапазона является новый объектив с линзами из оптического стекла с увеличенным зумом до 1.2. Новые проекторы не требуют замены пылевых фильтров. Плоский белый корпус имеет специальное грязеотталкивающее покрытие. Новинки крайне просты в управлении благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Связанные новости: Большая доля проекторов BenQ - 03.09.2014 21:00 Яркий офисный проектор BenQ TH681 - 18.06.2014 18:00 Компактный, многофункциональный, беспроводной проектор BenQ GP20 - 09.01.2014 18:00 3D-проектор BenQ W1300 - 27.11.2013 10:00 Вернуться к списку новостей