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BenQ: обновлённая серия видеопроекторов M500


18.07.2017 12:00

 

 

В линейке M500 – четыре новые модели видеопроекторов: MH534 с разрешением FullHD, MW533 разрешением WXGA, MX532 с разрешением XGA и MS531 с разрешением SVGA. Яркость проекторов 3300 ANSI люмен, уровень ANSI контрастности 15000:1. 

 

Все модели рассчитаны на массового потребителя, для привлечения которого BenQ пошёл на беспрецедентный шаг: в дополнение к двум входам VGA новые модели серии M500 оснащены двумя HDMI входами. Это  расширяет возможности использования проекторов и делает их весьма привлекательными в глазах бюджетно-ориентированных покупателей. Ещё одним отличием новинок BenQ от аналогичной техники этого ценового диапазона является новый объектив с линзами из оптического стекла с увеличенным зумом до  1.2.

 

Новые проекторы не требуют замены пылевых фильтров. Плоский белый корпус имеет специальное грязеотталкивающее покрытие. Новинки крайне просты  в управлении благодаря  интуитивно понятному интерфейсу. 

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