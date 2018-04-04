Компания BenQ разработала инновационный продукт – программное обеспечение для управления контентом X-Sign. За своё качество и функционал программа удостоена награды iF Dsign Award 2018, одной из самых престижных в современном дизайне.

С точки зрения потребителя награда iF означает, что отмеченная ею продукция уникальна, удобна в использовании, отличается изысканным стилем и высокой функциональностью.

Программное обеспечение X-Sign, созданное в BenQ, позволяет создавать, планировать и распространять высококачественный видео контент. Продукт предназначен для бизнес-среды и уникален своей способностью к дальнейшему расширению: его функционал может расти вместе с задачами, стоящими перед компанией-пользователем. X-Sign не требует установки драйверов и предоставляет несколько вариантов распространения контента.