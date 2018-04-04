ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

BenQ: стиль во всём


04.04.2018 16:00

 

 

Компания BenQ разработала инновационный продукт – программное обеспечение для управления контентом X-Sign. За своё качество и функционал программа удостоена награды iF Dsign Award 2018, одной из самых престижных в современном дизайне.

 

С точки зрения потребителя награда iF означает, что отмеченная ею продукция уникальна, удобна в использовании, отличается изысканным стилем и высокой функциональностью. 

 

Программное обеспечение X-Sign, созданное в BenQ, позволяет создавать, планировать и распространять высококачественный видео контент. Продукт предназначен для бизнес-среды и уникален своей способностью к дальнейшему расширению: его функционал может расти вместе с задачами, стоящими перед компанией-пользователем. X-Sign не требует установки  драйверов и предоставляет несколько вариантов распространения контента. 

Связанные новости:
 Лазерный проектор BenQ LU9915 - 28.03.2018 11:00
 4K HDR проектор BenQ W1700 - 09.11.2017 11:20
 BenQ: обновлённая серия видеопроекторов M500 - 18.07.2017 12:00
 Большая доля проекторов BenQ - 03.09.2014 21:00
 BenQ: самые востребованные и нужные… - 12.03.2014 10:00
 Компактный, многофункциональный, беспроводной проектор BenQ GP20 - 09.01.2014 18:00
 3D-проектор BenQ W1300 - 27.11.2013 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007