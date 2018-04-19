Два широкополосных динамика удивляют мощным звучанием, довольно неожиданным для скромных размеров громкоговорителя (215 Вт, три канала усиления класса D). На верхней панели колонки размещены элементы управления для включения/выключения, регулировки громкости, активации Bluetooth-подключения или голосового помощника, имеющегося в сопряжённом устройстве. Предусмотрен встроенный омнинаправленный микрофон для конференц-связи.

Корпус миниатюрной колонки сделан из анодированного алюминия натурального (серебристого) или чёрного цветов и надёжно защищает электронное «содержимое» от попадания водяных брызг и пыли. Заряда аккумулятора хватает на 16 часов работы. В комплекте кабель для подзарядки USB-C на USB-A, опционально можно приобрести кабель USB-C на USB-C.Габариты «малютки» - всего 17х13х7 см, но весит она при этом 1 кг. В продажу новинка поступит 23 апреля.