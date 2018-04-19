ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

BeoPlay P6: маловата будет…


19.04.2018 12:00

 

 

В серии BeoPlay от Bang & Olufsen появился новая портативная беспроводная аудиосистема P6. Благодаря скруглённым граням и небольшому кожаному ремешку громкоговоритель похож на женскую сумочку-клатч. «Автор идеи» - дизайнер Сесили Манц (Cecilie Manz).

 

Два широкополосных динамика удивляют мощным звучанием, довольно неожиданным для скромных размеров громкоговорителя (215 Вт, три канала усиления класса D). На верхней панели колонки размещены элементы управления для включения/выключения, регулировки громкости, активации Bluetooth-подключения или голосового помощника, имеющегося в сопряжённом устройстве. Предусмотрен встроенный омнинаправленный микрофон для конференц-связи. 

 

Корпус миниатюрной колонки сделан из анодированного алюминия натурального (серебристого) или чёрного цветов и надёжно защищает электронное «содержимое» от попадания водяных брызг и пыли. Заряда аккумулятора хватает на 16 часов работы. В комплекте кабель для подзарядки USB-C на USB-A, опционально можно приобрести кабель USB-C на USB-C.Габариты «малютки» - всего 17х13х7 см, но весит она при этом 1 кг. В продажу новинка поступит 23 апреля.

Связанные новости:
 Итоги премии Top High End 2018 - 16.04.2018 12:00
 Самая большая аудио система BeoSound Shape - 29.03.2018 10:50
 Новый год с новыми Beoplay - 29.01.2018 13:20
 Bang & Olufsen: звёзды сошлись в «Зарядье» - 13.10.2017 14:55
 BeoVision Eclipse – лучшее из мира аудио и видео - 31.08.2017 13:44
 Bang & Olufsen: активные High End акустические системы BeoLab 50 - 16.08.2017 17:20
 BeoSound Shape: оркестр на стене  - 07.04.2017 13:32
 B&O: впечатляющий финал - 22.02.2017 14:03
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007