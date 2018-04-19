BeoPlay P6: маловата будет…
В серии BeoPlay от Bang & Olufsen появился новая портативная беспроводная аудиосистема P6. Благодаря скруглённым граням и небольшому кожаному ремешку громкоговоритель похож на женскую сумочку-клатч. «Автор идеи» - дизайнер Сесили Манц (Cecilie Manz).
Два широкополосных динамика удивляют мощным звучанием, довольно неожиданным для скромных размеров громкоговорителя (215 Вт, три канала усиления класса D). На верхней панели колонки размещены элементы управления для включения/выключения, регулировки громкости, активации Bluetooth-подключения или голосового помощника, имеющегося в сопряжённом устройстве. Предусмотрен встроенный омнинаправленный микрофон для конференц-связи.
Корпус миниатюрной колонки сделан из анодированного алюминия натурального (серебристого) или чёрного цветов и надёжно защищает электронное «содержимое» от попадания водяных брызг и пыли. Заряда аккумулятора хватает на 16 часов работы. В комплекте кабель для подзарядки USB-C на USB-A, опционально можно приобрести кабель USB-C на USB-C.Габариты «малютки» - всего 17х13х7 см, но весит она при этом 1 кг. В продажу новинка поступит 23 апреля.
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