BeoSound Shape представляет собой комбинацию динамиков, усилителей и акустических демпфирующих пластин. Минимальное количество «плиток» в системе – шесть. За каждой скрыт соединительный хаб BeoSound Core – он обеспечивает беспроводную передачу высококачественной музыки с мобильного устройства и поддерживает мультирум-функцию B&O PLAY. Полностью индивидуализировать можно не только расположение BeoSound Shape: пользователь имеет возможность выбрать понравившиеся цвет и фактуру ткани. В ассортименте – шесть стандартных цветов (синий, пурпурный, хаки, розовый, серый, черный), а также несколько эксклюзивных цветов и дизайнерских тканей.