ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Hi-Fi & High End Show 2017

С 20 по 23 апреля в московском выставочном центре «Крокус Экспо», а также в расположенном по...

Премия TOP HIGH END

В одной из категорий Национальной премии в области потребительской электроники «ПРОДУКТ ГОДА»...

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

BeoSound Shape: оркестр на стене


07.04.2017 13:32

 

 

Компания Bang & Olufsen представляет беспроводной настенный громкоговоритель, улучшающую акустические характеристики помещения. Модульная акустическая система состоит из шестиугольных «плиток», которые можно расположить на стене, создавая любые узоры любых размеров. 

 

BeoSound Shape представляет собой комбинацию динамиков, усилителей и акустических демпфирующих пластин. Минимальное количество «плиток» в системе – шесть. За каждой скрыт соединительный хаб BeoSound Core – он обеспечивает беспроводную передачу высококачественной музыки с мобильного устройства и поддерживает мультирум-функцию B&O PLAY. Полностью индивидуализировать можно не только расположение BeoSound Shape: пользователь имеет возможность выбрать понравившиеся цвет и фактуру ткани. В ассортименте – шесть стандартных цветов (синий, пурпурный, хаки, розовый, серый, черный), а также несколько эксклюзивных цветов и дизайнерских тканей.

 

При создании BeoSound Shape применён уникальный алгоритм повышающего микширования Bang & Olufsen. Он создаёт чёткую и точную звуковую панораму с вокальным исполнителем в центре и инструментами по бокам; этот эффект в самой компании называют «Оркестр на стене». 

Связанные новости:
 B&O: впечатляющий финал - 22.02.2017 14:03
 Теплая зима с Bang & Olufsen Cool Modern Collection - 30.01.2017 12:00
 Инопланетный стиль B&O серии BeoSound - 30.09.2016 10:00
 О, спорт! Ты - Beoplay H5! - 20.07.2016 17:00
 B&O PLAY BEOPLAY A1: мал, да удал - 11.05.2016 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007