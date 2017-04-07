BeoSound Shape: оркестр на стене
Компания Bang & Olufsen представляет беспроводной настенный громкоговоритель, улучшающую акустические характеристики помещения. Модульная акустическая система состоит из шестиугольных «плиток», которые можно расположить на стене, создавая любые узоры любых размеров.
BeoSound Shape представляет собой комбинацию динамиков, усилителей и акустических демпфирующих пластин. Минимальное количество «плиток» в системе – шесть. За каждой скрыт соединительный хаб BeoSound Core – он обеспечивает беспроводную передачу высококачественной музыки с мобильного устройства и поддерживает мультирум-функцию B&O PLAY. Полностью индивидуализировать можно не только расположение BeoSound Shape: пользователь имеет возможность выбрать понравившиеся цвет и фактуру ткани. В ассортименте – шесть стандартных цветов (синий, пурпурный, хаки, розовый, серый, черный), а также несколько эксклюзивных цветов и дизайнерских тканей.
При создании BeoSound Shape применён уникальный алгоритм повышающего микширования Bang & Olufsen. Он создаёт чёткую и точную звуковую панораму с вокальным исполнителем в центре и инструментами по бокам; этот эффект в самой компании называют «Оркестр на стене».
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