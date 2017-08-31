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BeoVision Eclipse – лучшее из мира аудио и видео


31.08.2017 13:44

 

 

Телевизор BeoVision Eclipse создан в результате сотрудничества Bang & Olufsen и LG Electronics. Он оснащён трёхканальной 450-ваттной аудиосистемой SoundCenter, а от LG ему «досталась» технология OLED TV, которая обеспечивает идеальный чёрный цвет, высокую контрастность и расширенную цветовую гамму.

 

BeoVision Eclipse – это одновременно телевизор и аудиосистема с интегрированным интернет-радио и доступом к музыкальным стриминговым сервисам. Возможности потокового воспроизведения аудио включают радио TuneIn, сервисы Spotify Connect, Deezer, встроенную технологию Chromecast, AirPlay и Bluetooth. Встроенный декодер объёмного звучания позволяет использовать дополнительные акустические системы.

 

Среди других телевизоров BeoVision Eclipse выделяет и напольная подставка с электроприводом, благодаря которой положение телевизора можно отрегулировать одним нажатием кнопки. Телевизор также можно закрепить на настенном кронштейне с электроприводом или с возможностью регулировки поворота вручную. Для оформления передней панели акустической колонки используется алюминий или цветная ткань – в зависимости от предпочтений владельца. BeoVision Eclipse будет представлен в двух версиях: 55” и 65” и появится в продаже в сентябре. 

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