Телевизор BeoVision Eclipse создан в результате сотрудничества Bang & Olufsen и LG Electronics. Он оснащён трёхканальной 450-ваттной аудиосистемой SoundCenter, а от LG ему «досталась» технология OLED TV, которая обеспечивает идеальный чёрный цвет, высокую контрастность и расширенную цветовую гамму.

Среди других телевизоров BeoVision Eclipse выделяет и напольная подставка с электроприводом, благодаря которой положение телевизора можно отрегулировать одним нажатием кнопки. Телевизор также можно закрепить на настенном кронштейне с электроприводом или с возможностью регулировки поворота вручную. Для оформления передней панели акустической колонки используется алюминий или цветная ткань – в зависимости от предпочтений владельца. BeoVision Eclipse будет представлен в двух версиях: 55” и 65” и появится в продаже в сентябре.