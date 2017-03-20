ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Сладкие продажи выставки «Винил-Джем» 2017

В конце февраля, 24 и 25 числа, в пятницу и субботу по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне...

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Беспроводная гарнитура TONE Studio от LG


20.03.2017 12:53

 

 

В мае в Европе появятся в продаже новые беспроводные наушники LG TONE Studio. Особенность новинки – в способе ношения. 

 

Некоторое время назад LG провела исследование потребительского спроса, выявившее большое интерес к персональным аудиоустройствам, которые не изолируют их владельцев от внешних звуков. Например, при езде в наушниках на велосипеде предпочтительно слышать, что происходит вокруг; в противном случае существует серьёзный риск создать аварийную ситуацию. Новые наушники от LG с успехом решают проблему, обеспечивая высококачественное объёмное звучание, но не изолируя пользователя от окружающей среды.

 

Два основных динамика TONE Studio размещаются чуть ниже ушей, а два дополнительных – на уровне ключиц. Встроенный ЦАП обеспечивает Hi-Fi качество звучания. Благодаря функции Dual Play наушники можно использовать вдвоём.

Связанные новости:
 LG планирует стать брендом №1 на рынке премиальных моделей ТВ - 27.02.2017 16:28
 Аудио аксессуар LG HBS-A100, HBS-S802 и HBS-910 - 27.12.2016 12:00
 Новогоднее ожерелье из наушников LG HBS - 06.12.2016 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007