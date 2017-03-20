Беспроводная гарнитура TONE Studio от LG

20.03.2017 12:53 В мае в Европе появятся в продаже новые беспроводные наушники LG TONE Studio. Особенность новинки – в способе ношения. Некоторое время назад LG провела исследование потребительского спроса, выявившее большое интерес к персональным аудиоустройствам, которые не изолируют их владельцев от внешних звуков. Например, при езде в наушниках на велосипеде предпочтительно слышать, что происходит вокруг; в противном случае существует серьёзный риск создать аварийную ситуацию. Новые наушники от LG с успехом решают проблему, обеспечивая высококачественное объёмное звучание, но не изолируя пользователя от окружающей среды. Два основных динамика TONE Studio размещаются чуть ниже ушей, а два дополнительных – на уровне ключиц. Встроенный ЦАП обеспечивает Hi-Fi качество звучания. Благодаря функции Dual Play наушники можно использовать вдвоём. Связанные новости: LG планирует стать брендом №1 на рынке премиальных моделей ТВ - 27.02.2017 16:28 Аудио аксессуар LG HBS-A100, HBS-S802 и HBS-910 - 27.12.2016 12:00 Новогоднее ожерелье из наушников LG HBS - 06.12.2016 12:00 Вернуться к списку новостей