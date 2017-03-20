Беспроводная гарнитура TONE Studio от LG
В мае в Европе появятся в продаже новые беспроводные наушники LG TONE Studio. Особенность новинки – в способе ношения.
Некоторое время назад LG провела исследование потребительского спроса, выявившее большое интерес к персональным аудиоустройствам, которые не изолируют их владельцев от внешних звуков. Например, при езде в наушниках на велосипеде предпочтительно слышать, что происходит вокруг; в противном случае существует серьёзный риск создать аварийную ситуацию. Новые наушники от LG с успехом решают проблему, обеспечивая высококачественное объёмное звучание, но не изолируя пользователя от окружающей среды.
Два основных динамика TONE Studio размещаются чуть ниже ушей, а два дополнительных – на уровне ключиц. Встроенный ЦАП обеспечивает Hi-Fi качество звучания. Благодаря функции Dual Play наушники можно использовать вдвоём.
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