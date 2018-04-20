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Беспроводная колонка MRx от Ruark


20.04.2018 09:00

 

 

Вдохновившись успехом беспроводных акустических систем MR1 Mk2 и сетевой аудио системы R2 Mk3, конструкторы Ruark разработали новую модель – беспроводную акустическую мультирум-систему MRx.

 

Новинка поддерживает aptX Bluetooth, имеет USB-разъём и комбинированный 3,5 мм оптический и аналоговый вход для подключения Google Chromecast Audio или Amazon Alexa. Имеется сетевой доступ к Интернет радио, Spotify, Deezer и Tidal – через Wi-Fi или Ethernet-порт, которым оснащена портативная колонка. Кроме того, Ruark обещает в ближайшем будущем добавить доступ к Amazon Music. 

 

Специально для MRx разработано мобильное приложение Link для iOS и Android-устройств. Оно позволяет выбрать конфигурацию аудио системы – мультирум или стерео, и объединять несколько MRx, от двух и более, а также управлять моделями Ruark R2 Mk3 и R7 Mk3. В Европе продажи новинки стартуют в мае 2018 года.

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