Беспроводная колонка Technics SC-30

13.05.2019 12:00 На проходившей в Мюнхене с 9 по 12 мая выставке High End компания Technics представила беспроводную мультирум-колонку Ottava S SC-C30. Новинка – «младший» собрат выпущенной год назад модели SC-C50. Её габариты: 31,5 см х 19 см, весит громкоговоритель 5 кг. Колонка оснащена пятью динамиками: парой 16-миллиметровых «пищалок», двумя вуферами диаметром 6,5 см и встроенным 12-см сабвуфером. Благодаря технологии Space Tune громкоговоритель способен измерить расстояние до стен и соответствующим образом оптимизировать своё звуковое поле. Предусмотрены три базовых режима, упрощающих процесс установки и настройки: Free (колонка установлена далеко от стен), Near a Wall (около стены) и Near a Corner (громкоговоритель находится в углу помещения). Разъёмы для подключения: оптический цифровой, USB Type-A и 3,5 мм AUX входы, а также Ethernet. Имеются встроенный Chromecast и поддержка Google Assistant для голосового управления. К тому моменту, когда колонка появится в продаже (это произойдёт не раньше осени 2019 года), будет добавлена возможность работы в стерео режиме; кроме того, новинку можно использовать в составе мультирум-систем. Связанные новости: Приют для меломана - 20.07.2018 16:15 Виниловый оркестр - 30.03.2018 16:00 Technics SP-10R: назад в будущее - 04.09.2017 16:00 Abbey Road и Technics - содружество легенд! - 19.07.2016 12:00 Вернуться к списку новостей