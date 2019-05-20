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Беспроводная Piega


20.05.2019 09:54

 

 

Компания Piega представила новое семейство активных беспроводных акустических систем. В фирменной серии Premium Wireless – три модели громкоговорителей, полочные Premium 301 Wireless и напольные Premium 501 Wireless и Premium 701 Wireless, а также модуль для беспроводного подключения Piega Connect.

 

С помощью последнего Hi-Fi компоненты подключаются к колонкам; используется патентованный метод беспроводной передачи музыкального сигнала без потерь. Адаптер позволяет воспроизводить аудио через аналоговые и цифровые входы, а также через встроенный модуль Bluetooth aptX: музыкальные композиции можно транслировать напрямую со смартфона, планшета или ноутбука.

 

Разрабатывая новинки, конструкторы бренда взяли за основу модели Premium 301, 501 и 701 – в их активные версии встроены усилители мощностью 100, 180 и 200 Вт соответственно. Беспроводные колонки серии Premium Wireless просты в установке и настройке; перед началом эксплуатации пользователю следует выбрать ряд параметров, которые позволят скорректировать звучание АС: тип акустической системы – левая, правая, моно (центр), расположение – в углу, у стены, нейтральное (в зависимости от этого произойдёт автоматическая коррекция АЧХ), а также необходимость организации до трёх групп в одном или нескольких помещениях.

 

Громкоговорители Piega Premium Wireless выпускаются в нескольких вариантах отделки: анодированный алюминий (чёрный) с чёрным грилем, анодированный алюминий с серебристым грилем и белый матовый лак с серебристым грилем. Модуль PIEGA Connect выпускается только в чёрном цвете.

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