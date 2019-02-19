Беспроводной саундбар Harman / Kardon Enchant
В российских специализированных магазинах появились в продаже беспроводные саундбары Harman / Kardon серии Enchant. Новинка представляет собой аудиосистему «всё-в-одном» с пространственным звуком и поддержкой разрешения 4K HDR10.
Благодаря фирменной технологии MultiBeam установленное устройство «считывает» все особенности помещения и формирует направленный звуковой поток для создания эффекта обширного окружающего звучания по всей полосе частот. При этом учитываются расположение слушателя и переотражения от стен и находящихся в комнате предметов.
Саундбары Enchant способны транслировать в высоком разрешении музыку, подкасты и плейлисты из более чем 300 музыкальных приложений. Помимо Chromecast реализована и поддержка Bluetooth.
В серии две модели: «старшая», Enchant 1300 с тринадцатью встроенными динамиками мощностью 240 Вт, и менее массивная Enchant 800 (восемь динамиков, 180 Вт). Добавить бас можно с помощью беспроводного Enchant Subwoofer с 10-дюймовым НЧ-динамиком (пиковая мощность 400 Вт в диапазоне 35-160 Гц). В комплект поставки саундбаров серии Enchant входят пульт дистанционного управления, кронштейн для настенного крепления и кабели.
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