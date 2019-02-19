19.02.2019 12:35

В российских специализированных магазинах появились в продаже беспроводные саундбары Harman / Kardon серии Enchant. Новинка представляет собой аудиосистему «всё-в-одном» с пространственным звуком и поддержкой разрешения 4K HDR10.

Благодаря фирменной технологии MultiBeam установленное устройство «считывает» все особенности помещения и формирует направленный звуковой поток для создания эффекта обширного окружающего звучания по всей полосе частот. При этом учитываются расположение слушателя и переотражения от стен и находящихся в комнате предметов.

Саундбары Enchant способны транслировать в высоком разрешении музыку, подкасты и плейлисты из более чем 300 музыкальных приложений. Помимо Chromecast реализована и поддержка Bluetooth.