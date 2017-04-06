Беспроводные колонки Sony серии EXTRA BASS

06.04.2017 12:15 Серия беспроводных портативных устройств Sony EXTRA BASS™ пополнилась четырьмя новыми моделями акустических систем: SRS-XB10 (6 цветов), SRS-XB20 (5 цветов), SRS-XB30 (5 цветов), SRS-XB40 (3 цвета). Все модели имеют водонепроницаемый корпус (коэффициент защиты IPX5), поэтому их можно использовать даже в бассейне. Мощный элемент питания обеспечивает до 24 часов автономной работы, а технология Party Chain позволяет подключать до 10 беспроводных колонок. Для получения объёмного стереозвука достаточно «связать» две колонки одной и той же модели с помощью функции Speaker Add. Располагать их можно горизонтально и вертикально, а SRS-XB10 – даже повесить на руль велосипеда; специальный силиконовый ремень выполняет функцию демпфера и помогает фокусировать звуковые волны. В компактные громкоговорители SRS-XB40 и SRS-XB30 встроена стильная LED-подсветка по периметру колонки с множеством цветов; эти модели также оснащены функцией стробоскопа. Одноцветная линейная подсветка SRS-XB20 сочетается с цветом подсветки динамика. Для «старшей» модели SRS-XB40 (мощность 64 Вт) компания Sony обещает выпустить в 2017 году приложение Fiestable, которое позволит управлять воспроизведением, DJ-эффектами и цветомузыкой, не прикасаясь к экрану смартфона, жестами. Новинки доступны для заказа и предзаказа на сайте фирменного интернет-магазина Sony Store Online. Связанные новости: Sony MDR-AS410AP:спорт, музыка, рок-н-ролл - 18.11.2016 12:00 Новая линейка аудиотехники Sony Signature series - 08.10.2016 12:00 Бесшумный вечер в наушниках Sony MDR-1000X - 30.09.2016 17:00 Вернуться к списку новостей