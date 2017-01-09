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Беспроводные наушники Audio-Technica ATH-DSR9BT и ATH-DSR7BT


09.01.2017 12:00

 

 

Компания Audio-Technica анонсировала две модели беспроводных наушников ATH-DSR9BT и ATH-DSR7BT. Особенность новинок заключается в алгоритме обработки звука: технология Pure Digital Drive сохраняет звук в цифровом виде до достижения излучателя наушника. Реализована данная технология на чипсете Trigence Semiconductor Dnote, который не преобразовывает цифровые данные в аналоговые, а транслирует сигнал в виде цифровых импульсов, которые заставляют катушку драйвера двигаться.

Старшая модель ATH-DSR9BT отличается наличием четырехжильной звуковая катушки и акустического демпфирующего материала в чашах.  По словам компании, модель звучит более натурально.

Помимо прочего, обе модели поддерживает Hi-Res-аудио при передаче данных по USB. Также наушники оснастили микрофонами, поэтому их можно использовать в качестве гарнитуры. Батареи, если верить производителю, в обеих моделях достаточно для 15 часов работы или 1000 часов ожидания. Для отображения состояния аккумулятора на наушниках есть специальный светодиодный индикатор.

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