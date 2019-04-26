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Беспроводные наушники Creative Outlier Air


26.04.2019 19:00

 

 

Компания Creative Technology выпустила свою первую модель полностью беспроводных наушников. Creative Outlier Air способны работать от аккумулятора до 10 часов и могут дважды полностью подзаряжаться от компактного футляра, увеличивая суммарное время работы до 30 часов.

 

5,6-мм динамики Creative Outlier Air с диафрагмой из графена обеспечивают чистый детальный звук без искажений и вибраций. Bluetooth 5.0 гарантирует в два раза более высокую скорость, чем Bluetooth 4.2, при более низком энергопотреблении. Благодаря использованию чипсета Qualcomm® QCC302x последнего поколения наушники поддерживают кодеки Qualcomm aptX, AAC и Qualcomm TrueWireless Stereo Plus. 

 

Наушники работают с Siri и Google Assistant. Благодаря защите от влаги (IPX5) новинка подходит активным путешественникам и спортсменам. Прочный компактный футляр, используемый для подзарядки Creative Outlier Air, сделан из алюминия. В российских магазинах наушники появятся в продаже в июне 2019 года по цене 7990 рублей.

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