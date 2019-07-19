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Беспроводные наушники Creative Outlier Gold


19.07.2019 12:35

 

 

Компания Creative Technology Ltd. объявила о выпуске новой модели наушников из серии Creative Outlier. Новые Outlier Gold оснащены технологией Super X-Fi и имеют увеличенное время работы.

 

Это первые наушники, активирующие программную версию Super X-Fi в приложении SXFI, которое можно скачать в Google Play и App Store. Аккумулятор рассчитан на 14 часов работы – на сегодня это рекордный показатель для представленных на рынке True-Wireless наушников. Использование зарядного устройства, встроенного в футляр наушников, позволяет обойтись без электросети до 39 часов.

 

Creative Outlier Gold комплектуются 5,6-миллиметровыми драйверами с диафрагмой из графена, поддерживают Bluetooth 5.0 (aptX и AAC); имеют защиту от пота (IPX5); могут управляться с помощью голосовых команд.

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