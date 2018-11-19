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Беспроводные наушники Dolby Dimension


19.11.2018 07:00

 

 

В США появились в продаже беспроводные наушники, выпущенные компанией Dolby. Модель называется Dimension; розничная цена новинки 599 долларов.

 

Разработчики утверждают, что это первые в мире беспроводные наушники, которые идеально подходят для домашнего просмотра фильмов; брать их с собой на улицу не стоит – созданы они совсем для другого. В отличие от наушников с традиционной системой шумоподавлением у Dimension имеется система LifeMix: пользователь может частично (режим Transparency) заглушить звуки вокруг, как бы «вписав» их в звуковую дорожку фильма, или полностью отключиться от окружающего мира (Active Noise Cancellation); всего же предусмотрено 12 степеней пропускания шума.

 

DSP технология Virtualization улучшает качество звучания в зависимости от контента. Ещё одна особенность новинки – отслеживание положения головы слушателя. Если он отворачивается в сторону, звук всё равно исходит со стороны экрана; таким способом создаётся эффект присутствия.

 

Dolby Dimension поддерживают Siri и Google Assistant. К наушникам можно одновременно подключить по Bluetooth три источника – телевизор, планшет и смартфон, и мгновенно переключаться между ними одним касанием кнопки на корпусе. Сенсорная панель управления на одной из чашек позволяет выбирать степень шумоподавления, начинать или останавливать воспроизведение, регулировать громкость и пр. Специальное мобильное приложение позволяет задать нужные параметры прослушивания. За пятнадцать минут «пребывания» на док-станции наушники зарядятся достаточно для просмотра одного фильма; полная зарядка осуществляется за два часа – после этого наушники можно использовать до 10-15 часов в зависимости от задействованных функций. 

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