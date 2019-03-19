Корпус наушников сделан из АБС-пластика с нанопокрытием и алюминия. Диаметр электродинамических драйверов – 8 мм. АЧХ: 20 Гц – 20 кГц. Устройство рассчитано на 6 часов беспрерывной работы. При использовании зарядного футляра пользоваться наушниками можно до 90 часов. Для более удобного ношения EOZ Air снабжены заушными держателями. Чтобы наушники не потерялись, их можно прикрепить к шнурку длиной 55 см и повесить на шею; шнурок сделан из искусственной кожи – в расчёте на тех, кто причисляет себя к защитникам окружающей среды вообще и животных в частности.