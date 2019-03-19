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Беспроводные наушники EOZ Air: Bluetooth 5.0


19.03.2019 11:45

 

 

Компания EOZ Audio, созданная во Франции в 2016 году, выпустила внутриканальные беспроводные Bluetooth-наушники EOZ Air.

 

Корпус наушников сделан из АБС-пластика с нанопокрытием и алюминия. Диаметр электродинамических драйверов – 8 мм. АЧХ: 20 Гц – 20 кГц. Устройство рассчитано на 6 часов беспрерывной работы. При использовании зарядного футляра пользоваться наушниками можно до 90 часов. Для более удобного ношения EOZ Air снабжены заушными держателями. Чтобы наушники не потерялись, их можно прикрепить к шнурку длиной 55 см и повесить на шею; шнурок сделан из искусственной кожи – в расчёте на тех, кто причисляет себя к защитникам окружающей среды вообще и животных в частности. 

 

EOZ Air защищены от попадания внутрь влаги; уровень защиты – IPX5. Предусмотрены пять вариантов отделки: чёрный корпус с отделкой под серебро, золото или чёрный металл (заушные держатели),  корпус болотного цвета и чёрные металлические держатели (лимитированная серия), белые наушники с отделкой «розовое золото». Цена новинки – 109 долларов США.

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