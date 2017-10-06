06.10.2017 11:50

На презентации своих новинок корпорация Google представила беспроводные наушники-вкладыши Pixel Buds с голосовым помощником. Это первый продукт подобного рода от Google, и разработчики позиционируют его как нечто большее, чем портативное устройство для прослушивания музыки.

Главная «фишка» новинки – персональный переводчик, функционирующий в режиме реального времени и «знающий» 40 языков. Владелец наушников произносит какую-либо фразу, а смартфон Pixel 2 (ещё одна новинка Google), к которому подключаются наушники, воспроизводит её на нужном языке. В свою очередь, после ответа собеседника наушники транслируют его владельцу на его родном языке. Кроме того, наушники могут пересылать надиктованные тексты и давать указания, касающиеся передвижения их владельца – и всё это без контакта носителя со смартфоном.

При полностью заряженном аккумуляторе наушники можно использовать для прослушивания аудио в течение пяти часов в режиме нон-стоп. Футляр карманного размера, который также является зарядным устройством, позволяет увеличить это время до 24 часов.