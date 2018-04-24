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Беспроводные наушники Meizu Pop


24.04.2018 09:30

 

 

Производитель цифровых гаджетов из Китая компания Meizu представила беспроводные внутриканальные наушники Meizu Pop. В пересчёте на российские рубли их цена составит менее 5000 рублей.

 

Наушники оснащены функцией активного шумоподавления, заряда элемента питания хватает на 15 часов работы в режиме воспроизведения. Насколько сильно разряжена батарея, видно по изменению цвета светодиодной подсветки наушников. Если функция шумоподавления активирована, слушать музыку можно будет в пять раз меньше, не более трёх часов, но благодаря аккумулятору, встроенному в жёсткий футляр для наушников, Meizu Pop можно полностью зарядить четыре раза. Сам футляр, как и наушники, поддерживает беспроводную зарядку и заряжается за два часа.

 

Наушники управляются с помощью жестов – пользователь может выбирать треки, регулировать громкость, активировать голосового помощника и принимать входящие звонки. Корпус Meizu Pop из поликарбоната защищён от влаги (IPX5). Технические характеристики новинки: импеданс 16 Ом, АЧХ 20 Гц –20 кГц, громкость 102 дБ, поддержка Bluetooth 4.2.

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