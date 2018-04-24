Наушники оснащены функцией активного шумоподавления, заряда элемента питания хватает на 15 часов работы в режиме воспроизведения. Насколько сильно разряжена батарея, видно по изменению цвета светодиодной подсветки наушников. Если функция шумоподавления активирована, слушать музыку можно будет в пять раз меньше, не более трёх часов, но благодаря аккумулятору, встроенному в жёсткий футляр для наушников, Meizu Pop можно полностью зарядить четыре раза. Сам футляр, как и наушники, поддерживает беспроводную зарядку и заряжается за два часа.