Беспроводные наушники от House of Marley

02.08.2019 14:00 Компания House of Marley известна своим отношением к вопросам охраны окружающей среды: её продукция изготавливается из экологичных материалов, которые подлежат повторной переработке. Не стали исключением и новые полностью беспроводные (true wireless) наушники Liberate Air.

Корпус новинки сделан из бамбука и древесины с добавлением древесных опилок и алюминия, а также материала Rewind, для производства которого используются переработанные пластиковые бутылки.

Наушники-вкладыши рассчитаны на девять часов автономной зарядки. После того, как вы первый раз после покупки подключили Liberate Air к своему смартфону, все дальнейшие подключения осуществляются автоматически, как только наушники вынимаются из футляра для хранения. Новинка имеет защиту от влаги и пота (IPX4), достаточную для того, чтобы наушники можно было использовать, занимаясь активными видами спорта. Цена новинки: 149,99 долларов США. Купить наушники Liberate Air можно на сайте House of Marley или на Amazon. Связанные новости: Всепогодные колонки, сделанные из пробки - 25.07.2018 12:00 «Мимими» для MINISO - 27.02.2018 14:06 House of Marley: экологичный виниловый проигрыватель - 12.04.2017 14:27 Вернуться к списку новостей