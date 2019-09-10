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Беспроводные наушники Sennheiser PXC 550-II


10.09.2019 15:00

 

 

На международной выставке бытовой электроники IFA 2019, проходящей в эти дни в Берлине, компания Sennheiser, являющаяся официальным аудио партнёром мероприятия, представила ряд новинок, в том числе наушники серии PXC 550 Wireless второго поколения.

 

Наушники созданы для тех, кто часто путешествует. Они очень лёгкие, а благодаря материалам премиум-класса и прочной системе шарниров их удобно носить с собой в компактном стильном чехле. Продолжительность автономной работы – до 30 часов. Управление устройством осуществляется при помощи панели, расположенной на правом наушнике: пользователь может регулировать громкость, воспроизводить, приостанавливать или пропускать треки, а также принимать звонки. Наушники включаются автоматически, если повернуть чашки в положение для прослушивания. Когда пользователь снимает или надевает PXC 550-II, воспроизведение останавливается или возобновляется – тоже автоматически, благодаря функции Smart Pause.

 

Высокое качество беспроводной передачи звука PXC 550-II Wireless обеспечивается технологией Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков AAC, aptX, aptX LL и адаптивной системой шумоподавления.  Трехмикрофонная матрица отвечает за разборчивость речи при телефонных разговорах или при взаимодействии с голосовыми ассистентами Siri, Google и Alexa. Диапазон воспроизводимых частот наушников: 17 Гц – 23 кГц, уровень звукового давления: 110 дБ. На российском рынке Sennheiser PXC 550-II Wireless появятся в октябре 2019 года.

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