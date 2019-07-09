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Беспроводные наушники Soul Emotion 2


09.07.2019 09:00

 

 

Компания Soul, специализирующаяся на производстве беспроводных наушников для спорта, обновила свой ассортимент, выпустив внутриканальные действительно беспроводные (True Wireless) наушники Soul Emotion 2.

 

Модель второго поколения получила модернизированный суперкомпактный переносной кейс: его аккумулятора теперь хватает на три полных заряда, что обеспечивает до 18 часов воспроизведения музыки. Версия Bluetooth обновлена до 5.0, а уровень защиты от воды и пыли – до IPX4. Компактность и тщательно продуманный дизайн обеспечивают удобную и надежную посадку наушников.

 

Soul Emotion 2 автоматически подключаются к смартфону: достаточно вынуть их из зарядного чехла. Устройство выпускается в трёх цветах: белом, чёрном и розовом. Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц; динамики – 6 мм; в комплект поставки входят амбушюры разного размера и USB-кабель.

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