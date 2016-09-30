ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Необычный формат MIXAR2016

24 сентября 2016 в Культурном центре ЗИЛ пройдет неклассическая конференция по новейшим технологиям...

«Чистый Четверг» с Analog Renaissance

14 июля в старейшем Hi-Fi салоне "Нота Плюс", по адресу Москва, Большая Ордынка, дом 50, стр. 1,...

Семинар по автоматизированным шторным системам QMotion

Компания QMotion приглашает принять участие в семинаре QMOTION ADVANCED SHADING SYSTEMS, который...

Бесшумный вечер в наушниках Sony MDR-1000X


30.09.2016 17:00

 

 

Наушники Sony MDR-1000X имеют активную систему понижения внешних шумов, которая обеспечивает комфортное прослушивание музыки в любых условиях.

Модель 1000X, расширяющая линейку беспроводных наушников Sony с системой шумоподавления, адаптирует систему понижения шумов к персональным предпочтениям пользователя благодаря функции «Personal NC Optimizer». А новый режим «Quick Attention» позволяет поговорить с кем-либо, не снимая наушники— для этого достаточно поднести ладонь к внешней стороне чашки наушников, чтобы приглушить музыку в динамиках и расслышать обращение к себе. Такое взаимодействие с наушниками стало возможным благодаря новой технологии SENSE ENGINE.

Новая технология SENSE ENGINE от Sony объединяет уникальные алгоритмы обработки и анализа аудиосигнала. Эта технология обеспечивает высокое качество передачи всех типов звуков, включая музыку и фоновый звук.

Кроме того, это первые наушники со встроенным процессором DSEE HX, позволяющие достичь такого качества звучания сжатых музыкальных файлов, которое практически не уступает качеству фалов аудио высокого разрешения даже при беспроводном соединении. Список функций, гарантирующих качество звучания, включают такие технологии LDAC и S-Master HX.

Эта модель была создана для тех, кому важен стиль, поэтому она не только комфортна в ношении, но и отлично смотрится. Складная конструкция с поворотными чашками позволяет быстро убрать наушники в сумку.

Наушники Sony MDR-1000X выпускаются в двух цветовых вариантах, черном или серо-бежевом и поставляются вместе с прочным кожаным чехлом.

Связанные новости:
 Спортивные Bluetooth- наушники Sony MDR-AS600BT - 07.05.2015 17:00
 Цветные и беспроводные наушники Sony - 30.10.2014 10:00
 Наушники Sony MDR-1R – премиум-класс для искушенных слушателей - 20.10.2012 08:00
 Наушники Sony MDR V55 и MDR ZX600: уличный стиль - 05.04.2012 18:00
 Наушники Sony MDR-ZX и MDR-ЕX: вместе весело шагать - 22.03.2011 17:00
 Наушники Sony MDR-Z1000: из студии звукозаписи прямо на улицу - 10.03.2011 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2016 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007