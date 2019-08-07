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«Без музыки мне оставаться надолго нельзя…»


07.08.2019 13:00

 

 

И не нужно – благодаря беспроводным акустическим системам премиального класса, выпускаемых под брендом Soundcast (США). Их дистрибьютором стала российская компания Overton.

 

Модели Soundcast VG1, VG7 и VG7 SE имеют прочные корпуса из усиленного АБС-пластика, надёжно защищённые от попадания внутрь влаги. Колонки оснащаются мощными усилителями и ёмкими аккумуляторами, рассчитанными на 15 часов прослушивания музыки, поддерживают голосовое управление с помощью цифрового ассистента Alexa, Bluetooth с aptX/AAC, имеют дополнительный линейный вход. В моделях VG7 и VG7 SE предусмотрена функция зарядки внешних устройств через USB-разъем. Громкоговорители можно взять с собой, выезжая на дачу, на природу или просто отправляясь в гости к друзьям.

 

Самая компактная модель в серии – Soundcast VG1. В России её розничная цена составляет 15 тысяч рублей. Она обеспечивает мощное звучание и снабжена удобным ремешком для переноски. Более массивные VG7 и VG7 SE предназначены для озвучания больших пространств. Они излучают звук на 360 градусов и имеют выделенный басовый динамик. Колонки старшей модели оснащаются более мощным усилителем, а также имеют светодиодную подсветку. Розничная цена: 85 тысяч и 120 тысяч рублей соответственно.

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