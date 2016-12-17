17.12.2016 12:00

На российском рынке появились Bluetooth-наушники Koss BT539i. Модель оснастили полноразмерными чашами мониторного типа. Драйвера наушников обладают диапазоном частот от 10 Гц до 20 кГц. Чувствительность составляет 97 дБ. Из дополнительных опций есть микрофон и разъем для проводного подключения.



На правой чашке находятся кнопки управления (переключение треков, регулировка громкости, ответ на звонки). Стоит отметить, что в пресс-релизе Koss BT539i подчеркивается то, что управление очень удобное. Модель также получила индикатор режимов работы Bluetooth и уровня запаса батареи (заряжаются наушники через USB).



Ориентировочная цена на наушники составляет 8’600₽