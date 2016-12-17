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Без провода, но удобные наушники Koss BT539i


17.12.2016 12:00

 

 

На российском рынке появились Bluetooth-наушники Koss BT539i. Модель оснастили полноразмерными чашами мониторного типа. Драйвера наушников обладают диапазоном частот от 10 Гц до 20 кГц. Чувствительность составляет 97 дБ. Из дополнительных опций есть микрофон и разъем для проводного подключения.

На правой чашке находятся кнопки управления (переключение треков, регулировка громкости, ответ на звонки). Стоит отметить, что в пресс-релизе Koss BT539i подчеркивается то, что управление очень удобное. Модель также получила индикатор режимов работы Bluetooth и уровня запаса батареи (заряжаются наушники через USB).

Ориентировочная цена на наушники составляет 8’600₽

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