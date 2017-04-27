Домашняя техника Безрамочный проекционный экран Screen Research FI3

27.04.2017 11:00 Фиксированный проекционный экран FI3 конструкторы Screen Research разработали специально для домашних кинозалов, которые не предполагается использовать для каких-либо иных целей, а значит, постоянно опускать и поднимать экран не нужно. Экран жёстко фиксируется на поверхности стены; также предусмотрена возможность его интеграции в конструкции, встраиваемые в поверхность стены. Экран оснащён фирменной системой монтажа E-Grip; в комплект поставки входят настенные крепления, кроме того, можно дополнительно заказать специальные магнитные крепления для установки экрана заподлицо с поверхностью стены. Ширина экрана Screen Research FI3 - от 80 дюймов (2 м) до 240 дюймов (6 м). Доступные форматы: 1.78, 1.89, 2.35, 2.37, 2.39 и 2.40. Для изготовления экрана может использоваться любая ткань из ассортимента Screen Research. Вернуться к списку новостей