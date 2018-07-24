24.07.2018 11:17

Очередной летний релиз LG – мощные музыкальные системы для вечеринок X-Boom OK99, OK85 И OK65. Аудиосистемы с диджейскими функциями можно использовать как в помещении, так и – что важнее – на открытом воздухе, организуя танцевальную вечеринку в любое время и в любом месте.

Устройства оснащаются ручкой для переноски и небольшими колёсами. Расширенные DJ функции обеспечивает технология Pro DJ; она позволяет создавать разнообразные звуковые эффекты, включая скретчинг. Профессиональный кроссфейдер сделает незаметными переходы между двумя треками, даст возможность синхронизировать их ритм.

Из других особенностей систем X-Boom – контроллер Party Accelerator для увеличения мощности звучания и фоновая подсветка Rear Lighting Show. Предусмотрена функция DJ Sharing для передачи миксов на мобильные устройства и воспроизведения аудиотреков с двух носителей, а также функция караоке с двумя десятками голосовых эффектов.