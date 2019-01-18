18.01.2019 07:00

BenQ примет участие в ежегодной выставке ISE, которая пройдёт в Амстердаме с 5 по 8 февраля. Компания представит полный модельный ряд решений для визуализации: лазерных проекторов, информационных и интерактивных панелей, а также программное обеспечение для работы с контентом.

Одна из последних разработок компании – BenQ InstaShow WDC20, новое поколение модели InstaShow WDC10, которая предназначена для проведения беспроводных презентаций и не требует установки драйверов. BenQ InstaShow WDC20 отличается гибкостью использования, поддержкой мобильных устройств, поддержкой интерактивности и разделения экрана; позволяет проводить презентации и рабочие встречи без технических пауз и настроек и с высокой степенью защиты информации.

Новые программные решения BenQ для бизнеса – X-Sign CMS и BenQ EZWrite 5. BenQ X-Sign обеспечивает простое и эффективное управление контентом информационных панелей с возможностью его трансляции сразу на несколько экранов. EZWrite 5 – решение для интерактивных образовательных панелей с развитым инструментарием создания заметок, поддержкой совместной работы, разграничением доступа и возможностью использования облачных хранилищ.