Бизнес будущего с BenQ
BenQ примет участие в ежегодной выставке ISE, которая пройдёт в Амстердаме с 5 по 8 февраля. Компания представит полный модельный ряд решений для визуализации: лазерных проекторов, информационных и интерактивных панелей, а также программное обеспечение для работы с контентом.
Одна из последних разработок компании – BenQ InstaShow WDC20, новое поколение модели InstaShow WDC10, которая предназначена для проведения беспроводных презентаций и не требует установки драйверов. BenQ InstaShow WDC20 отличается гибкостью использования, поддержкой мобильных устройств, поддержкой интерактивности и разделения экрана; позволяет проводить презентации и рабочие встречи без технических пауз и настроек и с высокой степенью защиты информации.
Новые программные решения BenQ для бизнеса – X-Sign CMS и BenQ EZWrite 5. BenQ X-Sign обеспечивает простое и эффективное управление контентом информационных панелей с возможностью его трансляции сразу на несколько экранов. EZWrite 5 – решение для интерактивных образовательных панелей с развитым инструментарием создания заметок, поддержкой совместной работы, разграничением доступа и возможностью использования облачных хранилищ.
На ISE BenQ покажет лазерные проекторы LW890UST, LW720 и LU9235 с разрешением 4K и фирменной технологией BlueCore. Область их применения – от переговорных комнат до выставок и музеев. Посетители стенда BenQ в зале №1-N10 увидят также смарт-панели и узкие панели BenQ c ПО X-Sign, и интерактивные панели с разрешением 4К UHD с высокой четкостью изображения, позволяющие взаимодействовать в режиме реального времени, создавать заметки и делиться ими.
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