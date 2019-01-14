Блог Panasonic: новости, дискуссии, экспертные мнения
Компания Panasonic запустила блог для профессионалов, в котором публикуются новости, информация о тенденциях в видео индустрии, комментарии специалистов и пр.
Представители компании объясняют появление блога стремлением обучать пользователей и снабжать их актуальной информацией о видео продукции, выпускаемой под брендом Panasonic. Предполагается, что в блоге будут публиковаться материалы, подготовленные экспертами видео индустрии; кроме того, здесь смогут общаться инсталляторы и прочие специалисты, обсуждая насущные темы и проблемы и делясь своим опытом.
Любой желающий может подписаться на обновления блога. Для удобства пользователей все размещаемые материалы можно отфильтровать по типам продукции (дисплеи, проекторы, видеокамеры) и сферам её применения (корпоративный сектор, кинотеатры, музеи, спортивные площадки и развлекательные сооружения и пр.).
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