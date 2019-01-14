14.01.2019 13:00

Компания Panasonic запустила блог для профессионалов, в котором публикуются новости, информация о тенденциях в видео индустрии, комментарии специалистов и пр.

Представители компании объясняют появление блога стремлением обучать пользователей и снабжать их актуальной информацией о видео продукции, выпускаемой под брендом Panasonic. Предполагается, что в блоге будут публиковаться материалы, подготовленные экспертами видео индустрии; кроме того, здесь смогут общаться инсталляторы и прочие специалисты, обсуждая насущные темы и проблемы и делясь своим опытом.