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Блог Panasonic: новости, дискуссии, экспертные мнения


14.01.2019 13:00

 

 

Компания Panasonic запустила блог для профессионалов, в котором публикуются новости, информация о тенденциях в видео индустрии, комментарии специалистов и пр.

 

Представители компании объясняют появление блога стремлением обучать пользователей и снабжать их актуальной информацией о видео продукции, выпускаемой под брендом Panasonic. Предполагается, что в блоге будут публиковаться материалы, подготовленные экспертами видео индустрии; кроме того, здесь смогут общаться инсталляторы и прочие специалисты, обсуждая насущные темы и проблемы и делясь своим опытом.

 

Любой желающий может подписаться на обновления блога. Для удобства пользователей все размещаемые материалы можно отфильтровать по типам продукции (дисплеи, проекторы, видеокамеры) и сферам её применения (корпоративный сектор, кинотеатры, музеи, спортивные площадки и развлекательные сооружения и пр.). 

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