Bluetooth-чип, которому не нужен аккумулятор

21.01.2019 07:00 Изобретение израильских инженеров из компании Wiliot, вероятно, поможет решить проблему, с которой сегодня сталкиваются многие производители цифровых устройств – проблему размеров и дешевизны аккумуляторов для этих гаджетов. Речь идёт о Bluetooth-чипе, которому аккумулятор не требуется вообще. Чип размером с почтовую марку и толщиной с лист бумаги «питается» радиоволнами – от Wi-Fi, Bluetooth, сигналов сотовой связи и пр. Таким способом чип обеспечивает работу ARM-процессора, который можно подключать к различным датчикам. Установить чип можно практически куда угодно. С его помощью можно снабдить покупателей товаров народного потребления цифровой версией инструкцией по пользованию тем или иным товаром – если бумажная потеряется, у потребителя всё равно будет доступ к нужной информации. Чип, наклеенный на одёжную бирку, содержащую данные о режимах стирки, способен обмениваться этими данными со стиральной машиной для автоматического выбора последней нужных настроек. Это лишь самые простые примеры; в действительности возможности чипа значительно шире. Комбинируя его с датчиками, можно, например, отслеживать путь товара от производителя до точки продажи, вовремя узнавать об опасности перегрева или переохлаждения продуктов питания на полках магазинов, и так далее. Компания уже привлекла в качестве инвесторов Amazon и Samsung, получив от них финансирование на сумму 30 миллионов долларов США. Предполагается, что на широкое внедрение изобретения потребуется ещё по меньшей мере год: в 2019 должна появиться пробная партия, а в 2020 можно ожидать начала массового производства. Связанные новости: Nevo Butler: «умный» хаб для дома - 16.01.2019 09:00 Первые в мире наушники с технологией Super X-Fi - 15.01.2019 08:00 Очумелые ручки по южно-корейски - 20.12.2018 07:00 Беспроводные наушники Dolby Dimension - 19.11.2018 07:00 Вернуться к списку новостей