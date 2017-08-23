23.08.2017 13:35

Электронное устройство, о котором пойдёт речь ниже, не имеет прямого отношения к тематике нашего портала, но пройти мимо этой новости мы не могли… Компания из Калифорнии (США) Herb & Body представила SMALT – умную… солонку, призванную изменить атмосферу традиционных семейных или дружеских обедов и ужинов.

Технология Bluetooth 4.0 позволяет скачивать музыку с мобильных устройств, а входящие в комплект поставки подзаряжаемые элементы питания рассчитаны на 4 часа работы. И звук, и подсветку можно регулировать с помощью интерактивного ЖК-дисплея или через мобильное приложение.