Bluetooth-громкоговоритель, Amazon Alexa и декоративная подсветка в одной… солонке
Электронное устройство, о котором пойдёт речь ниже, не имеет прямого отношения к тематике нашего портала, но пройти мимо этой новости мы не могли… Компания из Калифорнии (США) Herb & Body представила SMALT – умную… солонку, призванную изменить атмосферу традиционных семейных или дружеских обедов и ужинов.
Технология Bluetooth 4.0 позволяет скачивать музыку с мобильных устройств, а входящие в комплект поставки подзаряжаемые элементы питания рассчитаны на 4 часа работы. И звук, и подсветку можно регулировать с помощью интерактивного ЖК-дисплея или через мобильное приложение.
«Умную» солонку можно использовать и по её прямому назначению. Кроме того, SMALT может дозировать количество соли – для этого служит небольшой диспенсер в нижней части устройства. Управлять ею можно с помощью мобильного приложения, жестами или голосом – благодаря интеграции с Amazon Alexa.
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