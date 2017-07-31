Домашняя техника Bluetooth-громкоговорители Fender

31.07.2017 12:00 Компания Fender, всемирно известный производитель гитар, выпустила две портативные Bluetooth-колонки, Newport и Monterey. Внешне новинки выглядят как уменьшенные копии легендарных гитарных усилителей Fender. Более «продвинутый» Monterey выдаёт звук мощностью 120 Вт. Он оснащён двумя НЧ-динамиками и двумя твитерами, модулем Bluetooth aptX с поддержкой кодека AAC, встроенным микрофоном с функцией шумоподавления, а также 3.5-мм входным разъёмом и парой разъёмов RCA. Миниатюрная акустическая система Newport имеет только один твитер; её мощность – 30 Вт. В остальном от старшей модели она отличается только наличием USB-порта для подзарядки смартфона. Вернуться к списку новостей