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Bluetooth-громкоговорители Fender


31.07.2017 12:00

 

 

Компания Fender, всемирно известный производитель гитар, выпустила две портативные Bluetooth-колонки, Newport и Monterey. 

 

Внешне новинки выглядят как уменьшенные копии легендарных гитарных усилителей Fender. Более «продвинутый» Monterey выдаёт звук мощностью 120 Вт. Он оснащён двумя НЧ-динамиками и двумя твитерами, модулем Bluetooth aptX с поддержкой кодека AAC, встроенным микрофоном с функцией шумоподавления, а также 3.5-мм входным разъёмом и парой разъёмов RCA. 

 

Миниатюрная акустическая система Newport имеет только один твитер; её мощность – 30 Вт. В остальном от старшей модели она отличается только наличием USB-порта для подзарядки смартфона.

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