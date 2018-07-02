02.07.2018 14:45

В новой серии портативных акустических систем H-PACxxx от Hyundai – 6 колонок с практичным дизайном, простым управлением и FM-тюнером.

Колонки (H-PAC100/120/140/160/180/200) совместимы со всеми популярными гаджетами, поддерживающими Bluetooth. Максимальная дальность беспроводного подключения к смартфону, планшету или любому другому Bluetooth-устройству составляет 10 метров. Акустические системы новой серии могут воспроизводить музыку в формате MP3 с накопителей microSD или посредством USB-порта; для подключения колонок можно использовать AUX-разъём.

Компактные корпуса надёжно защищены от влаги, поэтому колонки можно использовать на природе без боязни остаться без музыки из-за плохих погодных условий. Громкоговорители работают от встроенной аккумуляторной батареи.