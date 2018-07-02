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Bluetooth-колонки Hyundai H-PAC


02.07.2018 14:45

 

 

В новой серии портативных акустических систем H-PACxxx от Hyundai – 6 колонок с практичным дизайном, простым управлением и FM-тюнером.

 

Колонки (H-PAC100/120/140/160/180/200) совместимы со всеми популярными гаджетами, поддерживающими Bluetooth. Максимальная дальность беспроводного подключения к смартфону, планшету или любому другому Bluetooth-устройству составляет 10 метров. Акустические системы новой серии могут воспроизводить музыку в формате MP3 с накопителей microSD или посредством USB-порта; для подключения колонок можно использовать AUX-разъём. 

 

Компактные корпуса надёжно защищены от влаги, поэтому колонки можно использовать на природе без боязни остаться без музыки из-за плохих погодных условий. Громкоговорители работают от встроенной аккумуляторной батареи. 

 

Мощность колонок Hyundai H-PACxxx – от 3 до 6 Вт; АЧХ 100 Гц - 20 кГц. Новая серия уже появилась в продаже в российских специализированных магазинах.

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