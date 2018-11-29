29.11.2018 07:00

Компания Denon выпустила наушники с нашейным ободом AH-C820W. Это первая в мире модель наушников с двойными драйверами, созданными по запатентованной технологии Denon Double Air Compression. В Европе новинка появится в продаже до конца 2018 года.

Два 11,5-мм наушника расположены один напротив другого. Несмотря на компактность конструкции, они обеспечивают мощный бас, отличную динамику, детальность и чистоту звучания. Настроить звук можно через бесплатное мобильное приложение Denon Audio.

Благодаря тщательно продуманной конструкции наушники можно носить в течение долгого времени, не испытывая чувства дискомфорта. Этому способствуют и вкладыши Comply TZ500. При входящий звонке нашейный обод начинает вибрировать.