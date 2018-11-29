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Bluetooth-наушники AH-C820W от Denon


29.11.2018 07:00

 

 

Компания Denon выпустила наушники с нашейным ободом AH-C820W. Это первая в мире модель наушников с двойными драйверами, созданными по запатентованной технологии Denon Double Air Compression. В Европе новинка появится в продаже до конца 2018 года.

 

Два 11,5-мм наушника расположены один напротив другого. Несмотря на компактность конструкции, они обеспечивают мощный бас, отличную динамику, детальность и чистоту звучания. Настроить звук можно через бесплатное мобильное приложение Denon Audio.

 

Благодаря тщательно продуманной конструкции наушники можно носить в течение долгого времени, не испытывая чувства дискомфорта. Этому способствуют и вкладыши Comply TZ500. При входящий звонке нашейный обод начинает вибрировать.

 

Новинка поддерживает Bluetooth-соединение; кроме того, наушники можно подключить напрямую к персональному компьютеру или планшету через USB-порт и к смартфону через адаптер Lightning-USB. Элемент питания рассчитан на 10 часов работы.

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