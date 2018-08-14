Bluetooth-плеер Ritmix RF-5100BT

14.08.2018 13:30 RF-5100BT – цифровой мультимедиа плеер с поддержкой Bluetooth, выпускаемый под торговой маркой Ritmix. Устройство поддерживает все виды мультимедиа файлов, включая FLAC, а также имеет функции радио и диктофона. Интуитивно понятный интерфейс гарантирует простоту и удобство управления. Аккумулятор RF-5100BT рассчитан на 25 часов непрерывного воспроизведения музыки. Имеется слот для карты памяти microSD до 64гб. На передней панели компактного (40 x 68 x 21 мм) корпуса расположен цветной ЖК-дисплей 1,8“, а на задней установлена клипса для крепления к одежде. Новинка выпускается в двух цветах, синем и чёрном. Объём встроенной памяти – 4 Гб, 8 Гб или 16 Гб. Связанные новости: Карманный MP3-плеер Ritmix RF-2400 - 29.08.2015 12:00 Плеер Ritmix RF-4750 в отделке Swarovski Zirconia - 07.05.2015 10:00 Диктофон Ritmix RR-980 с расширенным функционалом - 21.03.2015 10:00 Вернуться к списку новостей