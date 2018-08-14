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Bluetooth-плеер Ritmix RF-5100BT


14.08.2018 13:30

 

 

RF-5100BT – цифровой мультимедиа плеер с поддержкой Bluetooth, выпускаемый под торговой маркой Ritmix. Устройство поддерживает все виды мультимедиа файлов, включая FLAC, а также имеет функции радио и диктофона.

 

Интуитивно понятный интерфейс гарантирует простоту и удобство управления. Аккумулятор RF-5100BT рассчитан на 25 часов непрерывного воспроизведения музыки. Имеется слот для карты памяти microSD до 64гб.

 

На передней панели компактного (40 x 68 x 21 мм) корпуса расположен цветной ЖК-дисплей 1,8“, а на задней установлена клипса для крепления к одежде. Новинка выпускается в двух цветах, синем и чёрном. Объём встроенной памяти – 4 Гб, 8 Гб или 16 Гб.

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