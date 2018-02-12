BluOS-интеграция, Lutron-совместимость…
Компания Lenbrook International, разработчик BluOS, объявила об интеграции своего программного решения с «умными» системами управления освещением Lutron. Новый функционал станет доступен в ближайшее время, после выхода очередной версии ПО.
Новые возможности среды BluOS открываются для пользователей ряда продуктов от Lutron Electronics: систем управления освещением HomeWorks QS, Radio RA2, а также Caseta Pro Wireless. Теперь с помощью портативного кнопочного пульта Lutron Pico Audio или другого кейпада Lutron можно дистанционно управлять громкоговорителями и стерео системами с поддержкой BluOS. Передача команд с любого кейпада к любому BluOS устройству осуществляется с помощью процессора Lutron и фирменной беспроводной технологии Lutron ClearConnect.
Благодаря интеграции к широчайшим возможностям сценарного освещения, реализуемым с помощью систем Lutron, добавляется удобство беспроводного управления аудио-устройствами и аудио стриминга. Один компактный пульт «отвечает» за множество функций и позволяет полностью менять атмосферу в помещении, не только регулируя яркость светильников или активируя ту или иную световую сцену, но и управляя музыкальным сопровождением – выбирая нужный трек, меняя громкость воспроизведения и пр.
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