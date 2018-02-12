12.02.2018 16:20

Компания Lenbrook International, разработчик BluOS, объявила об интеграции своего программного решения с «умными» системами управления освещением Lutron. Новый функционал станет доступен в ближайшее время, после выхода очередной версии ПО.

Новые возможности среды BluOS открываются для пользователей ряда продуктов от Lutron Electronics: систем управления освещением HomeWorks QS, Radio RA2, а также Caseta Pro Wireless. Теперь с помощью портативного кнопочного пульта Lutron Pico Audio или другого кейпада Lutron можно дистанционно управлять громкоговорителями и стерео системами с поддержкой BluOS. Передача команд с любого кейпада к любому BluOS устройству осуществляется с помощью процессора Lutron и фирменной беспроводной технологии Lutron ClearConnect.