B&O: впечатляющий финал

22.02.2017 14:03 Bang&Olufsen представляет обновлённые акустические системы BeoLab 3 и BeoLab 5. Компания «провожает» легендарные модели финальным аккордом: любимые многими, они окончательно становятся историей. Поклонники бренда могут приобрести BeoLab 5 и BeoLab 3 в отделке, которая давно стала частью фирменного стиля компании: в последней «версии» корпуса акустических систем сделаны из полированного алюминия; способ обработки металла разработан инженерами Bang&Olufsen. Компактные и так не похожие на другие акустические системы BeoLab 3 удивляют смелостью дизайнерского решения и мощным звучанием. BeoLab 5 – подарок не только аудиофилам, но и дизайнерам: благодаря своей удивительной форме они уместны в любом интерьере, а технология Acoustic Lens равномерно распределяет звук на 180 градусов. Связанные новости: Инопланетный стиль B&O серии BeoSound - 30.09.2016 10:00 Семейство колонок B&O BeoLab 12 подойдет любому дому - 25.12.2012 17:00 Вернуться к списку новостей