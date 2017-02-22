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B&O: впечатляющий финал


22.02.2017 14:03

 

 

Bang&Olufsen представляет обновлённые акустические системы BeoLab 3 и BeoLab 5. Компания «провожает» легендарные модели финальным аккордом: любимые многими, они окончательно становятся историей. 

 

Поклонники бренда могут приобрести BeoLab 5 и BeoLab 3 в отделке, которая давно стала частью фирменного стиля компании: в последней «версии» корпуса акустических систем сделаны из полированного алюминия; способ обработки металла разработан инженерами Bang&Olufsen. Компактные и так не похожие на другие акустические системы BeoLab 3 удивляют смелостью дизайнерского решения и мощным звучанием. BeoLab 5 – подарок не только аудиофилам, но и дизайнерам: благодаря своей удивительной форме они уместны в любом интерьере, а технология Acoustic Lens равномерно распределяет звук на 180 градусов. 

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