19.02.2019 11:40

Руководством компании Burmester принято решение о масштабной реорганизации производственного комплекса, расположенного в Берлине. В течение 2019 года будут запущены новые производственные линии, которые позволят ускорить время выполнения заказов и сократить период ожидания готовой продукции.

Главной задачей станет сохранение легендарного уровня качества компонентов, выпускаемых под торговой маркой Burmester, которое зависит не только от оригинальных разработок, технологий и комплектующих, но и от профессионализма тех, кто работает на участках с использованием ручного труда.