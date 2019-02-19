Больше Burmester’ов, хороших и разных
Руководством компании Burmester принято решение о масштабной реорганизации производственного комплекса, расположенного в Берлине. В течение 2019 года будут запущены новые производственные линии, которые позволят ускорить время выполнения заказов и сократить период ожидания готовой продукции.
Главной задачей станет сохранение легендарного уровня качества компонентов, выпускаемых под торговой маркой Burmester, которое зависит не только от оригинальных разработок, технологий и комплектующих, но и от профессионализма тех, кто работает на участках с использованием ручного труда.
В связи с грандиозными планами на ближайший год руководители Burmester Home Audio вынуждены скорректировать маркетинговую политику компании; в частности, принято решение не выставлять фирменную продукцию на одной из крупнейших отраслевых европейских выставок, мюнхенском High End Show. Компания вернётся на выставку в 2020 году – с новыми моделями и новыми возможностями.
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