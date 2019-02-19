ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Больше Burmester’ов, хороших и разных


19.02.2019 11:40

 

 

Руководством компании Burmester принято решение о масштабной реорганизации производственного комплекса, расположенного в Берлине. В течение 2019 года будут запущены новые производственные линии, которые позволят ускорить время выполнения заказов и сократить период ожидания готовой продукции.

 

Главной задачей станет сохранение легендарного уровня качества компонентов, выпускаемых под торговой маркой Burmester, которое зависит не только от оригинальных разработок, технологий и комплектующих, но и от профессионализма тех, кто работает на участках с использованием ручного труда.

 

В связи с грандиозными планами на ближайший год руководители Burmester Home Audio вынуждены скорректировать маркетинговую политику компании; в частности, принято решение не выставлять фирменную продукцию на одной из крупнейших отраслевых европейских выставок, мюнхенском High End Show. Компания вернётся на выставку в 2020 году – с новыми моделями и новыми возможностями.

Связанные новости:
 В новый год – с новым интерьером - 17.12.2018 13:30
 Burmester 175: виниловый проигрыватель к 40-летию бренда - 31.05.2017 12:00
 Burmester 113: компактный ЦАП прибыл в Россию - 29.05.2014 12:00
 Профессионалы назвали лучшие новинки потребительской техники 2014 года - 11.04.2014 17:00
 Лучшие новинки потребительской техники 2014 года по мнению экспертов - 07.04.2014 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007