ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

9 ярких событий сентября

Стряхнув летнюю апатию, начинаем сезон активно и увлекательно. Благо событий для этого...

Больше Echo хороших и разных


04.10.2017 10:57

 

 

В дополнение к обновлённой версии «умного» динамика Amazon Echo, корпорация анонсировала ещё одну новинку – Amazon Echo Plus с поддержкой технологии Zigbee.

 

Коммуникационный протокол Zigbee – один из наиболее распространённых на сегодняшний день. Его поддерживает множество производителей современной домашней электроники: Honeywell, Philips, Belkin, Osram, Panasonic, Samsung и многие другие. Это означает, что новый продукт от корпорации Amazon также может взаимодействовать со многими устройствами вышеперечисленных брендов.

 

Внешне Echo Plus практически не отличается от базовой модели, но, как и Amazon Echo второго поколения, он лучше звучит и тоже имеет сертификацию Dolby. Благодаря совместимости с Zigbee, пользователям Echo Plus для управления самыми разнообразными «умными» компонентами домашней системы автоматизации не требуются дополнительные умения, приложения и пр. Достаточно попросить голосового помощника Amazon Alexa «обнаружить» то или иное устройство.

 

В качестве «приманки» для тех покупателей, кто только знакомится с миром умных вещей, Amazon предлагает в комплекте с Echo Plus лампочку Philips Hue – бесплатно. 

Связанные новости:
 Второе поколение Amazon Echo - 02.10.2017 13:30
 Google Home Mini: о чём мы узнаем 4 октября? - 25.09.2017 12:40
 Amazon Alexa: поддержка мультирум - 04.09.2017 08:03
 неФОРМАЛЬНЫЕ новости: Amazon Echo на страже закона - 13.07.2017 12:00
 Смарт-колонки с голосовым помощником: прогноз на будущее - 06.06.2017 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007