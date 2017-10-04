04.10.2017 10:57

В дополнение к обновлённой версии «умного» динамика Amazon Echo, корпорация анонсировала ещё одну новинку – Amazon Echo Plus с поддержкой технологии Zigbee.

Коммуникационный протокол Zigbee – один из наиболее распространённых на сегодняшний день. Его поддерживает множество производителей современной домашней электроники: Honeywell, Philips, Belkin, Osram, Panasonic, Samsung и многие другие. Это означает, что новый продукт от корпорации Amazon также может взаимодействовать со многими устройствами вышеперечисленных брендов.

Внешне Echo Plus практически не отличается от базовой модели, но, как и Amazon Echo второго поколения, он лучше звучит и тоже имеет сертификацию Dolby. Благодаря совместимости с Zigbee, пользователям Echo Plus для управления самыми разнообразными «умными» компонентами домашней системы автоматизации не требуются дополнительные умения, приложения и пр. Достаточно попросить голосового помощника Amazon Alexa «обнаружить» то или иное устройство.